رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير لسكان مدينة أمريكية من ميكروب خطير آكل للدماغ

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:33 م
ميكروب خطير
ميكروب خطير
وكالات
طباعة
حذر مسئولون في ولاية تكساس الأميركية آلاف السكان في المدينة من استخدام مياه الصنبور، وذلك بعد اكتشاف "ميكروب خطير" يأكل الدماغ.


وأكدت السلطات المعنية في المدينة، أمس السبت، أن الاختبارات التي أجريت على المياه أثبتت وجود أميبا النيجلرية الدجاجية.

وجاءت التحقيقات في أعقاب إصابة طفل يبلغ من العمر ست سنوات بالميكروب، ووفاته في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويعتقد المسئولون أن الأميبا قد دخلت جسد جوشيا ماكنتاير في حديقة ألعاب مائية بالمدينة، أو من خلال صنبور ماء، الأمر الذي جعل السلطات تحذر السكان بضرورة غلي الماء قبل تناوله أو استعماله في الطهي لحين التحقق من سلامة المياه.

كذلك أوصى الخبراء بمراعاة تدابير أخرى كالحرص على عدم إدخال الماء للأنف عند الاستحمام أو غسل الوجه، وعدم السماح للأطفال باللعب بخراطيم أو رشاشات الماء تحسبا لدخول الماء إلى أجسادهم عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق من يوم السبت، رفعت السلطات التحذير باستثناء منطقة بحيرة جاكسون، التي يقطنها 27 ألف نسمة.

وتتواجد أميبا النيجلرية الدجاجية في جميع أنحاء العالم، وتقول هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية إن غالبية الإصابات التي سجلت في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية كانت بسبب تلوث المياه العذبة في ولايات جنوبية.

وتصيب هذه الأميبا البشر من خلال دخولها الجسم عبر الأنف، حيث تنتقل بعد ذلك للدماغ لتسبب التهابا غالبا ما يكون قاتلا.

ويعاني المصابون بأميبا النيجلرية الدجاجية من أعراض تشمل: الحمى والغثيان والقيء، بالإضافة إلى تصلب الرقبة والصداع، وغالبا ما يموت معظم المصابين بالمرض في غضون أسبوع.

موضوعات متعلقة

الباز يعلن تبني «آخر النهار» و«الدستور» مبادرة «هنساعدك تتصالح» إعلاميًا

«داسوا على وشه بالجزمة».. الباز يكشف سبب غياب محمد ناصر عن «مكملين»

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

الصور

image description

تطهير ترعة نجع حمادي ورفع نواتج المخلفات بأسيوط

image description

استلام مدرسة إعدادية وجناح توسع تعليم أساسي بمركزين في أسيوط

image description

تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

كيفية عمل تقليل الاغتراب 2020

بعد 50 عاما.. كشف سر غرق أخطر غواصة نووية أمريكية

إطلاق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة» على برنامج الأمم المتحدة للتكوين العسكري للنساء

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية

المترجمة زهرة حسن في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

عرض مسرحية «الدنيا رواية هزلية» بمكتبة الإسكندرية.. غدا

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج اقرأ معانا الليلة