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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المتحف المصرى الكبير يحصل على شهادة الأيزو فى السلامة والصحة المهنية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
فعالية تسليم مركز
فعالية تسليم مركز ترميم الآثار
مها صلاح - تصوير أحمد حسن
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شهد المتحف المصري الكبير، صباح اليوم، فعالية تسليم مركز ترميم الآثار بالمتحف شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001ISO، والذى يوافق الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

وقام المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بتسليم شهادة الأيزو للواء مهندس، عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وتعد هذه الشهادة هي المرة الأولى على مستوى المتاحف المصرية والعالمية التي يتم فيها منح شهادة أيزو لمتحف.

ويستمر سريان الشهادة لمدة 3 سنوات متتالية، وتجدد سنويا لمتابعة الأداء وتطبيق معايير السلامة والصحة المدينة، وتعتبر مواصفات الأيزو (ISO45001:2018) من أهم المواصفات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية.
الجدير بالذكر أن شهادة الأيزو (ISO45001:2018) تقتضي متطلبات مثل: منهجية المؤسسة أو المتحف في أسلوب السلامة، والصحة المهنية، والتخطيط وتقييم الأداء، والتحسين المستمر، وإدارة المخاطر، علاوة على أن تطبيق متطلبات المواصفات الدولية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية يسهم في زيادة المرونة التنظيمية، من خلال منع المخاطر بشكل استباقي، وتحفيز الابتكار، والتحسين المستمر لجميع أنشطة مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، كما تعزز من توافق كل العمليات والأنشطة المختلفة مع التشريعات والقوانين ذات الصلة.

وقد تمت مراعاة أعلى المعايير لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية في تصميم مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، كما أنه تتوافر به العديد من وسائل الوقاية من الحريق والانفجارات في مواقع العمل، مع تدريب جميع العاملين على أسلوب استخدامها؛ لذا يتمتع المتحف المصري الكبير بأعلى معايير الأمان والسلامة؛ مما ينعكس على تحقيق أمان الزائرين والمتعاملين مع المتحف المصري الكبير.

ويمثل حصول المتحف المصري الكبير - مركز ترميم الآثار - على شهادة أيزو السلامة والصحة المهنية في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العالم؛ وهي أزمة كورونا وما قام به المتحف من التدابير اللازمة والاستباقية، للحد من انتشار المرض بين العاملين والمتعاملين مع المتحف، ويمثل ذلك خير دليل على تطبيق أعلى معايير السلامة، والتزام العاملين، والرؤية الحكيمة للقيادة، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على السياحة المصرية، حيث سيطمئن السائح على سلامته وأمنه في المتحف المصري الكبير، الذي يطبق أفضل المعايير الدولية للسلامة، ويطبقها باحترافية عالية؛ من أجل الحفاظ على سلامته وأمنه بجميع السبل الممكنة.

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