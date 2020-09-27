مسئول إيراني منتقدًا تماثيل «سليماني»: «قبيحة»

انتقد مساعد الشئون الفنية في وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية، اليوم الأحد، طريقة تصميم تماثيل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد عبر مطلع يناير، ووصفها بالقبيحة.ونشرت وكالة "إيسنا" مقال حسيني، الذي وجّه فيه انتقادًا للتماثيل التي يتم تصميمها لسليماني في مدن ومحافظات إيرانية عدة، وقال: "نلاحظ أن هناك تماثيل يتم الكشف عنها واحدًا تلو الآخر في المدن الإيرانية المختلفة، وهي تثير الاشمئزاز في نفوس المشاهدين، بدل أن تكون سببا في الشعور بالتكريم والتقدير"، وفق ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".كما أشار إلى الانطباع السلبي تجاه هذه التماثيل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وظهور موجة من السخرية والانتقاد لها، وقال: "هذه التماثيل تفتقر لأدنى معايير التناسب المطلوب".