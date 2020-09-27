ضبط 3957 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3957 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:(1918) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(126) مخالفة السير بدون تراخيص.(7) دراجات نارية مخالفة.(43) مخالفة شروط الترخيص.