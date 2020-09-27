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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3957 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل -عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3957 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1918) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(126) مخالفة السير بدون تراخيص.
(7) دراجات نارية مخالفة.
(43) مخالفة شروط الترخيص.

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