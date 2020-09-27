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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البندري ثابت: انخفاض 2000 جنيه في سعر طن الأرز.. وزيادة الإنتاج هذا العام

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
الأرز
الأرز
عبدالناصرمحمد
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أكد البندري ثابت رئيس جمعية منتجي الحبوب والأرز، انخفاض سعر طن أرز الشعير من 5 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه للطن الشعير هذا العام.

وقال في تصريحات للدستور إنه حتى الآن لم تتقدم وزارة التموين أو الجمعيات الزراعية بشراء الأرز أو استلامه من المزارعين لتوريده لهيئة السلع التموينية، وأن الجمعيات الزراعية لم تستلم الأرز من المزارعين لعدم قدرتها على التوريد لوزارة التموين، مشيرا إلى أن المحصول مخزن لدى المزارعين منذ 20 يوما، ولم يتم تسويقه أو استلامه من جانب وزارة التموين.

ولفت إلى أن إنتاج الفدان هذا العام يتراوح من 3 إلى 4 أطنان، وأن المحافظات التي قامت بزراعة الأرز هي الشرقية والدقهلية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية، ومساحات محدودة ومخالفة من القليوبية والفيوم وبني سويف.

وأشار إلى أن مخالفات الزراعة لم يتم تحصيلها حتى الآن، حيث يتم تحصيلها من وزارة الري بعد الحصاد مباشرة بحد أدنى 3600 جنيه للفدان.

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