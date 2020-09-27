رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

350 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية أمام محكمة العباسية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
حسام التمساح
طباعة
كشفت مصادر قضائية بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية أن إجمالي الطلبات المقدمة أمام المحكمة حتى غلق باب الترشح أمس السبت، بلغ 350 طلب عن دوائر شمال وشرق القاهرة، موزعين على 11 دائرة انتخابية.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض على غلق باب الترشح للانتخابات، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداءً من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.

وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

«داسوا على وشه بالجزمة».. الباز يكشف سبب غياب محمد ناصر عن «مكملين»

السيسى يشهد افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى فى مسطرد

الصور

image description

تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

بعد 50 عاما.. كشف سر غرق أخطر غواصة نووية أمريكية

إطلاق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة» على برنامج الأمم المتحدة للتكوين العسكري للنساء

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 26-9-2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية «الدنيا رواية هزلية» بمكتبة الإسكندرية.. غدا

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج اقرأ معانا الليلة

«كتاب اليوم» يصدر طبعة جديدة لرواية «رئيس التحرير»

الليلة.. الطبول النوبية والآلات الشعبية وحسب الله بقبة الغورى