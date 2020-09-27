350 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية أمام محكمة العباسية

كشفت مصادر قضائية بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية أن إجمالي الطلبات المقدمة أمام المحكمة حتى غلق باب الترشح أمس السبت، بلغ 350 طلب عن دوائر شمال وشرق القاهرة، موزعين على 11 دائرة انتخابية.أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض على غلق باب الترشح للانتخابات، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداءً من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.