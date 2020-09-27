انطلاق احتفالية «يوم السياحة العالمي» بأسوان (صور)

انطلقت فعاليات الاحتفال بـ''يوم السياحة العالمي''، صباح اليوم الأحد، والذي تنظمه منطقة أثار أسوان والنوبة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في منطقة المسلة الناقصة، أحد أبرز الأماكن الأثرية بمدينة أسوان، بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد شعبان، والدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير منطقة أثار أسوان والنوبة، وخيرى علي، رئيس غرفة شركات السياحة، بالإضافة إلى مديرى المناطق الأثرية، ولفيف من العاملين بهيئة تنشيط السياحه والأثار.وتضمن الاحتفال عرض فيديو عن استعدادات منطقة أثار أسوان والنوبة للموسم السياحي الجديد، والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تم تطبيقها بالمناطق الأثرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على أرواح السائحين.