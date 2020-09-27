«الطاروطي» رئيسا للهيئة العليا لتحفيظ القرآن بالعالم الإسلامي

أصدر المجلس الدولي للعالم الإسلامي، برئاسة الدكتور موسى أباظة، قرارًا بتعيين القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ابن محافظة الشرقية، والقارئ بالإذاعة والتليفزيون، رئيسا للهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامي.القارئ عبدالفتاح الطاروطي، له خلفية كبيرة في دعم مواهب القراء والمبتهلين، فهو مؤسس معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين، وهو قائم شخصيا على تدريس وتعليم المصريين والوافدين، أحكام التلاوة وآداب القرآن إلى جانب الإبتهالات والإنشاد الدينى، فى مشهد يجسد دعم كتاب الله ومعاونة المقبلين على حفظه وتلاوته.يذكر أن القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي هو من أبناء قرية طاروط بدائرة مركز الزقازيق بمحفظة الشرقية، حفظ كتاب الله تعالى وأتقنه، إلى أن أصبح علامة بارزة بين قراء مصر وله مدرسة مستقلة في التلاوة.