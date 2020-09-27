مجمع تكرير مسطرد يوفر 18 ألف فرصة عمل ومنحًا بجامعات أجنبية

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، إن مشروع مجمع التكرير وفر نحو 18 ألف فرصة عمل لأبناء المناطق المحيطة، بالإضافة إلى منح دراسية للطلاب المتفوقين في الجامعات الأجنبية ومنها الجامعة الأمريكية.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "هيكل" أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع التكرير بمسطرد بعد الانتهاء منه بالتعاون بين قطاع البترول المصري والقطاع الخاص، باستثمارات نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل المشروع ووحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.وتتنوع منتجات المشروع، ويأتي من بينها البنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية "Euro 5"، والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيره، ويعد المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.ويعد المشروع من أكبر وأهم مشروع تكرير على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لقدراته الإنتاجية من المنتجات البترولية، ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.