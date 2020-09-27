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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تفعّل تطبيق «اعتمرنا» استعدادًا لعودة العمرة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
العمرة
العمرة
وكالات
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تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، تفعيل تطبيق «اعتمرنا» تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في الرابع من أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن "التطبيق سيمكّن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم النسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة".

وشددت الوزارة على أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء الماضي، أنها ستسمح بأداء مناسك العمرة من داخل المملكة اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث ستسمح لستة آلاف من المواطنين والمقيمين في السعودية بأداء العمرة يوميًا، وهو عدد يمثل 30% من طاقة استيعاب تبلغ 20 ألفا، وذلك لمراعاة الإجراءات الصحية الاحترازية.

وأشارت إلى أن تلك النسبة سترتفع إلى 75% من هذه الطاقة في يوم 18 من الشهر المقبل، بينما سيتم السماح للمعتمرين من دول معينة تعتبر آمنة في وجه الوباء بأداء المناسك ابتداء من أول نوفمبر المقبل، لتكتمل طاقة الاستيعاب، كما جرت طوال السنوات السابقة.

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