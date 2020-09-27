رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الإسكان: مهلة شهرًا لتلقى طلبات أصحاب الملكيات بتوسعات الشيخ زايد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة شهرا، لتلقى طلبات المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضى التى تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فدانًا غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فدانًا شرق المدينة، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بفتح باب توفيق الأوضاع.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانًا من مقر الجهاز، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ويُرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، على أن تكون معتمدة ومختومة من مهندس استشاري، علما بأنه لن يعتد بأى طلبات تقدم بعد هذه الفترة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يشهد افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى فى مسطرد

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 26-9-2020

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

الصور

image description

تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

بعد 50 عاما.. كشف سر غرق أخطر غواصة نووية أمريكية

إطلاق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة» على برنامج الأمم المتحدة للتكوين العسكري للنساء

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 26-9-2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية «الدنيا رواية هزلية» بمكتبة الإسكندرية.. غدا

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج اقرأ معانا الليلة

«كتاب اليوم» يصدر طبعة جديدة لرواية «رئيس التحرير»

الليلة.. الطبول النوبية والآلات الشعبية وحسب الله بقبة الغورى