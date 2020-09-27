تجهيزات عالمية استعدادًا للتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية (صور)

تستعد وزارة الصحة لافتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الإنشائية أو التجهيزية لـ16 وحدة ومركزا، إضافة إلى 4 مستشفيات من المقرر انطلاق مرحلة التشغيل التجريبي بها خلال أيام، بتكلفة 10 مليارات و125 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليارجنيه، البنية التحتية 7.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية 525 مليون جنيه.ومن المقرر دخول 54 وحدة ومركزا طبيا جارٍ تطويرها وتجديدها، للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب 12 مستشفى من المقرر انضمامها بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، لتشمل تغطية جميع أرجاء وضواحي الإسماعيلية.يذكر أن 920 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، فيما تم فتح 225 ألف ملف عائلي بالمحافظة، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، وبلغت نسبة تسجيل المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 66% من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة تقريبًا.