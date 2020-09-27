رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيزات عالمية استعدادًا للتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية (صور)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
استعدادا للتأمين
استعدادا للتأمين الصحي الشامل
مصطفى دياب
طباعة
تستعد وزارة الصحة لافتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الإنشائية أو التجهيزية لـ16 وحدة ومركزا، إضافة إلى 4 مستشفيات من المقرر انطلاق مرحلة التشغيل التجريبي بها خلال أيام، بتكلفة 10 مليارات و125 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليارجنيه، البنية التحتية 7.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية 525 مليون جنيه.

ومن المقرر دخول 54 وحدة ومركزا طبيا جارٍ تطويرها وتجديدها، للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب 12 مستشفى من المقرر انضمامها بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، لتشمل تغطية جميع أرجاء وضواحي الإسماعيلية.

يذكر أن 920 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، فيما تم فتح 225 ألف ملف عائلي بالمحافظة، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، وبلغت نسبة تسجيل المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 66% من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة تقريبًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

«داسوا على وشه بالجزمة».. الباز يكشف سبب غياب محمد ناصر عن «مكملين»

الصور

image description

تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

بعد 50 عاما.. كشف سر غرق أخطر غواصة نووية أمريكية

إطلاق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة» على برنامج الأمم المتحدة للتكوين العسكري للنساء

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 26-9-2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية «الدنيا رواية هزلية» بمكتبة الإسكندرية.. غدا

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج اقرأ معانا الليلة

«كتاب اليوم» يصدر طبعة جديدة لرواية «رئيس التحرير»

الليلة.. الطبول النوبية والآلات الشعبية وحسب الله بقبة الغورى