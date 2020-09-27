مشروع توزيع العمل بـ«استئناف أسيوط» للعام القضائي الجديد (مستند)
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
محمد عيسيطباعة
حصلت "الدستور" على مشروع جدول توزيع أعمال دوائر محكمة استئناف أسيوط، للعام القضائي الجديد 2020-2021.
وتضمن مشروع جدول أعمال المحكمة الدوائر المدنية والتجارية والعمال والأسرة بأسيوط، والدوائر الجنائية بأسيوط، والدوائر المدنية والتجارية والعمال والأسرة بسوهاج، والدوائر الجنائية بسوهاج.
وتضمن مشروع جدول أعمال المحكمة الدوائر المدنية والتجارية والعمال والأسرة بأسيوط، والدوائر الجنائية بأسيوط، والدوائر المدنية والتجارية والعمال والأسرة بسوهاج، والدوائر الجنائية بسوهاج.