مشروع توزيع العمل بـ«استئناف أسيوط» للعام القضائي الجديد (مستند)

حصلت "الدستور" على مشروع جدول توزيع أعمال دوائر محكمة استئناف أسيوط، للعام القضائي الجديد 2020-2021.وتضمن مشروع جدول أعمال المحكمة الدوائر المدنية والتجارية والعمال والأسرة بأسيوط، والدوائر الجنائية بأسيوط، والدوائر المدنية والتجارية والعمال والأسرة بسوهاج، والدوائر الجنائية بسوهاج.