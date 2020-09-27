مصدر ينفى استحداث الداخلية غرامات جديدة على الأحوال المدنية

أوضح مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وحقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقررة وفقًا للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية، لمخالفى مواد هذا القانون، والتى تنحصر فى الحالات التالية:- عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونية "16 عاما".- عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.- عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية "زواج - طلاق - مهنة - محل إقامة" خلال ثلاثة أشهر.- عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا.وأوضح المصدر، أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر، وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك.