وفاة الكاتب الفرنسى دينيس تيليناك عن 73 عامًا

توفى الكاتب الفرنسي دينيس تيليناك عن عمر ناهز 73 عاما إثر أزمة قلبية بالعاصمة الفرنسية باريس.وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد أن "تيليناك" كان صحفيا ومسئولا عن دار نشر، كما وقع أكثر من 60 كتابا بينها روايات وقصص ومقالات وقصص قصيرة وقصائد وآخرها "قاموس حب الجنرال (ديجول)" لدار النشر "بلون" عام 2020.وكان "تيليناك" الذي ولد في 26 مايو عام 1947، مقربا من الرئيس الراحل جاك شيراك.وفي عام 2012، كتب رسالة مفتوحة إلى مارين لوبان يطلب منها دعم نيكولا ساركوزي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وكان كاثوليكيًا وكتب كتبًا عن الأصول الكاثوليكية لفرنسا.