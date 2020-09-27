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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تطوير جهاز لقياس درجات الحرارة عن بُعد من مسافات طويلة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
جهاز لقياس درجات
جهاز لقياس درجات الحرارة
وكالات
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طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة جهازا لقياس درجات الحرارة عن بعد من مسافات طويلة، بغرض المساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويقول الباحثون إن الجهاز الذي تم ابتكاره في مركز شؤون الحرب التابع للبحرية الأمريكية في مدينة كرين بولاية انديانا، يستطيع رصد درجات الحرارة المرتفعة للمريض من مسافة طويلة، ووسط مجموعة من البشر".

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الطبيبة سيتسي بوريس من مستشفى "جرين كاونتي جنرال" في مدينة كرين والتي حصلت على تصريح باستخدام الجهاز الجديد إنه "سوف يساعد في عدم عرقلة سير العمليات اليومية ويسمح بمزيد من التباعد الاجتماعي بين العاملين والوافدين إلى المستشفى، وهو ما يعني تراجع عدد الأشخاص المكلفين بقياس الحرارة".

وتقول جينا ديكس الباحثة في إدارة نقل التقنيات بالبحرية الأمريكية إن الجهاز الجديد تم تصنيعه لخدمة رجال البحرية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع، ولكن من الممكن تطويعه للاستخدام في أي مكان آخر".

ويعتبر ارتفاع حرارة الجسم من المؤشرات الرئيسية على الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 200 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس على مستوى العالم نحو مليون حالة.

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