جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين، واحتجزت أطفالهما في قرية عانين غرب جنين.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف أسعد ياسين، وأيمن تيسير خليل ياسين، عقب دهم منزليهما في القرية.وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا المحاذية للجدار، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسيرت آلياتها في شوارع القرية في خطوة استفزازية.