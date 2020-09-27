إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب اليوم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين للترشح في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، بنظاميها الفردي والقوائم.وأغلقت في الثانية من ظهر أمس السبت 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية باب الترشح بعد انتهاء الفترة التي حددتها الهيئة لتلقى طلبات المرشحين.وتوالي لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 29 محكمة على مستوى الجمهورية، التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية، من واقع المستندات المقدمة منهم كما فصلت في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تولت فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.ومن المقرر أن تعد لجان فحص طلبات الترشح كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، حيث تقوم اللجان غدا الأحد بعرض الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.