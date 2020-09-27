اختبارات على 3 آلاف شخص فى روسيا تثبت نجاح لقاح كورونا

قال عمدة العاصمة الروسية، سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، إنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص من سكان موسكو باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وأكد سوبياني، في تصريح له نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه لم يعانِ أحد من الذين تم تطعيمهم باللقاح من أية مشاكل صحية، مشيرا إلى أنه خضع لعملية التطعيم، ولم يحدث له أي مكروه، على الرغم من مرور عدة أشهر.وبدأت في موسكو عمليات الفحص الطبي للأشخاص الأوائل الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا، والذين تقدموا بطلبات للمشاركة في اختبار اللقاح.يشار إلى أن التطعيم مجاني ويجري على مرحلتين في المرحلة الأولى، يتم حقن المكون الأول من اللقاح، وبعد 21 يوما يتم حقن المكون الثاني.