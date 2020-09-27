تفاصيل تعدى سائق سيارة على مساعد شرطة بالغربية

أثناء قيام مساعد شرطة من قوة إدارة مرور الغربية بتنظيم الحركة المرورية بمنطقة أسفل كوبرى الاستاد بمدينة طنطا، تلاحظ له قيام أحد قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه، وتحميل الركاب بالمخالفة لخط السير، وحال قيامه بمطالبة قائدها بتراخيص السيارة تعدى عليه بالسب والشتم.على إثر ذلك قام مساعد الشرطة بالتعدى على قائد السيارة، وتبين حمل قائد السيارة لإيصال سحب منتهى المدة لرخصتى "القيادة – التسيير" لمخالفته خط السير والتحميل من داخل المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يشار إلى أن وزارة الداخلية قد بادرت باتخاذ قرار تأديبى تجاه مساعد الشرطة لعدم ضبط النفس رغم خطأ وتجاوز السائق.