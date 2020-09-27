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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتقادات واسعة لأردوغان بعد بناء سجن بـ90 مليون ليرة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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ذكرت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، أن العديد من السياسيون المعارضون لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهوا العديد من الانتقادات بسبب بناء سجن تركي بتكلفة 90 مليون ليرة بإطلالة على البحيرة في ولاية فان شرق البلاد.

جاء ذلك في الوقت الذي اعتبره المسؤولون الحكوميون، أن ذلك استثمارًا مهما للبلاد، بينما أكدت المعارضة أن المنطقة لديها احتياجات أكثر إلحاحًا من السجون، مشيرة إلى أن مئات السجون تم بناؤها بالفعل في السنوات الأخيرة في تركيا.

وأعلن والي "فان"، أمين بيلمز، والنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد الله أرفاس، أن السجن يقام على مساحة 64 ألف متر مربع، كما من المقرر أن يستوعب 1260 نزيلًا.

بدوره، انتقد رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض، في الولاية، محمد كوروكسو، الميزانية الضخمة لبناء السجن، قائلًا إنه كان ينبغي توجيه هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمنطقة.

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