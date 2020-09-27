«الخارجية الأمريكية»: إيران تواصل انتهاكاتها لمجال حقوق الإنسان

كشفت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن انتهاكات إيران لملف حقوق الإنسان، الذي أثار جدلا واسعا بكل ما فيه من انتهاكات وضعت مستقبل الشعب الإيراني على المحك.في التفاصيل، ووفقا للفصل السادس من التقرير، عبر قناة "الحرة" الأمريكية، فقد استهدفت الحكومة الإيرانية مواطنيها بسبب أنشطتهم السلمية وممارستهم لحرية الرأي والتعبير والمعتقد، ومنذ أبريل 2020، هناك أكثر من 500 سجين رأي معتقلين في إيران.وأشار التقرير بوجه خاص إلى إعدام النظام الإيراني المصارع نافيد أفكاري، في 12 سبتمبر، بعد محاكمة صورية تلت مشاركته في احتجاجات عام 2018.وفي السنوات القليلة الماضية، استهدف النظام النقابيين المستقلين والصحفيين الذين احتجوا بشكل سلمى على أوضاعهم ومنعهم من تكوين نقابات بحرية، رغم أن ذلك من أبسط حقوق العمال المعترف بها دوليًا.