مقتل 35 من عناصر «طالبان» في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان عن مقتل 35 من عناصر حركة "طالبان" وإصابة 17 آخرين، وذلك في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن خلال ال24 ساعة الماضية.وقال المسئولون، حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الأحد: "إن 6 عناصر من حركة طالبان قتلوا، فيما أصيب 5 آخرون، بعد أن هاجمت مجموعة منهم قوات الأمن في إحدى المناطق بإقليم غازني".وأضاف المسئولون أن ما لا يقل عن 15 آخرين من عناصر حركة "طالبان" قد قتلوا في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم "زابول"، كما أشاروا إلى أنه في إقليم "سامانجان" الشمالي قتل 14 من عناصر الحركة، وأصيب 12 آخرون بعد أن هاجمت مجموعة منهم نقاط تفتيش تابعة للشرطة بالإقليم.ولم يعلن المسئولون عن أي تفاصيل حول سقوط خسائر في صفوف قوات الأمن، كما أن حركة "طالبان" لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.