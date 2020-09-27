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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تطلق قمرين صناعيين لرصد «الكوارث» من الفضاء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
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أطلقت الصين، اليوم الأحد، بنجاح قمرين صناعيين للمراقبة البيئية، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء- في بيان اليوم- أن صاروخا من طراز "لونج مارش-4 بى" تم إطلاقه الساعة 11:23 صباحا (بتوقيت بكين)، وحمل القمرين الصناعيين "HJ-2A" و"HJ-2B" إلى المدار المحدد لهما سلفا.

ويوفر القمران الصناعيان خدمات تتعلق بحماية البيئة والموارد الطبيعية، والزراعة والغابات، ومراقبة الكوارث الطبيعية، واستغلال الأراضي، وتنظيم وحماية الموارد المائية، والمراقبة الديناميكية لمناطق المحاصيل وتقييم الغلة، وكذلك عمليات الإنقاذ الطارئة.

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