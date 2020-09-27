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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا: جيش «قره باغ» يسقط 5 طائرات لأذربيجان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
جيش قره باغ
جيش قره باغ
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أعلنت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الأحد، أن جيش ناجورنو قره باغ، أسقط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات دون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية.

ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن ستيبانيان قولها: "إن الجيش الأذري شن هجمات جوية وصاروخية على أرتساخ (قره باغ)، ما دفع الجانب الآخر إلى الرد، ولا زال القتال مستمرا".

وبدأ اشتباك عسكري على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في 12 يوليو الماضي، واستمر لعدة أيام في المناطق المجاورة توفوز وتافوش، المتاخمتين أيضا لجورجيا، والواقعة على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني قره باغ.

وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن الخطورة وصلت إلى خط التماس في قره باغ- أغدام، خوجافيند، فيزولي، جبرائيل، غورانبوي، تارتار.

وبدورها، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية عن إطلاق نار فقط في الجزء الشمالي من الحدود، على بعد مئات الكيلومترات من قره باغ، وبالقرب من جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، وظل الوضع هادئا نسبيا في قره باغ.

وتتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرق الهدنة، ووفقا لباكو، سبق قتل، نتيجة للاشتباكات على الحدود، 12 عسكريا أذربيجانيا بينهم جنرال.

وبدوره أعلن الجانب الأرميني عن مقتل ستة عسكريين وإصابة تسعة آخرين ومواطن مدني واحد.

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