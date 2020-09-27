ستولتنبرج: يجب أن يقدم الناتو المزيد لمواجهة التغير المناخي

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى تركيز أشد في مكافحة تغير المناخ داخل الحلف العسكري.وكتب ستولتنبرج في مقال نشرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد: "إن تغير المناخ يهدد أمننا".وأضاف: "لذلك، يجب على حلف الناتو بذل المزيد من الجهد لفهم تغير المناخ بشكل أفضل وإدراجه في جميع جوانب مهامنا، من التخطيط العسكري إلى الطريقة التي ندرب بها قواتنا المسلحة ونعلمها".وذكر ستولتنبرج أن الناتو والدول الأعضاء فيه يتحملان أيضا مسؤولية المساهمة في حماية المناخ من خلال الحد من الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.وقال أمين عام الناتو إن الحلف يجب أن يكون مستعدا للاستجابة للكوارث المتعلقة بالمناخ، "كما فعلنا خلال أزمة كوفيد- 19".ووفقا لستولتنبرج، سلمت دول الحلف العام الجاري مئات الأطنان من المعدات الطبية، وبنت ما يقرب من مئة مستشفى ميداني ونقلت مرضى وعاملين في المجال الطبي.