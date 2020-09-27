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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

309 آلاف إصابة بكورونا فى باكستان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:04 ص
كورونا فى باكستان
كورونا فى باكستان
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أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد إلى 309 آلاف و859 حالة.

وذكر المركز- حسبما أفادت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6457 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2630 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"، و14 ألفا و932 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3635 حالة، وفي العاصمة "إسلام آباد" 16 ألفا و367 حالة، كما تم تسجيل 37 ألفا و588 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا"، و98 ألفا و941 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 135 ألفا و766 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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