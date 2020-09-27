الهند تسجل 88 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى خمسة ملايين و992 ألفا و532 حالة، عقب تسجيل 88 ألفا و600 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 94 ألفا و503 حالات، وذلك عقب تسجيل 1124 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.