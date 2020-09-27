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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل عسكريين اثنين وإرهابى فى هجوم على مركز للجيش اللبناني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:44 ص
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن مقتل اثنين من عناصره جراء هجوم تعرض له أحد مراكز الجيش في محلة عرمان– المنية شمالي البلاد.

وحسبما أفاد موقع "فرانس برس"، قال الجيش، في بيان له، إنه "حوالي الساعة الواحدة ليلا أقدم إرهابيون يستقلون سيارة، على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان– المنية، وقد رد العناصر على مصدر النيران بالمثل".

وذكر البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وأحد الإرهابيين، فيما فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة، مضيفا أنه تجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء.

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