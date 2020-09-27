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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا بكولومبيا تتجاوز 800 ألف حالة و25 ألف وفاة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
كورونا بكولومبيا
كورونا بكولومبيا
وكالات
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تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا 800 ألف حالة، وذلك بعد يوم واحد من تجاوز عدد حالات الوفاة من الفيروس 25 ألف حالة، عقب إعادة فتح البلاد قبل نحو شهر بعد عزل عام مطول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل كولومبيا 806038 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 25296 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

وبدأت كولومبيا عزلا عاما استمر أكثر من خمسة أشهر في مارس، وتطبق حاليا مرحلة حجر صحي "اختياري" تسمح بتناول الطعام في المطاعم وبالرحلات الجوية الدولية.

وما زالت الحفلات الموسيقية والمناسبات الكبيرة الأخرى محظورة، كما أن الحدود البرية والمائية مغلقة.

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