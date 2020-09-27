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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ناشطون فرنسيون يحتجون على قرار بحظر إطعام المهاجرين فى وسط كاليه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
ناشطون فرنسيون يحتجون
ناشطون فرنسيون يحتجون
وكالات
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نظّم نحو 250 ناشطا فرنسيا احتجاجا في ميناء كاليه في شمال فرنسا ضد قرار بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط المدينة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" استنكر أعضاء نحو 70 جمعية خيرية ومؤسسة حقوقية ما وصفوه بفشل المسؤولين المحليين حتى في توفير أدنى الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين يعيشون في المدينة وحولها.

والجمعة رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا تعليق القرار الذي أصدره محافظ المنطقة بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط كاليه، وهو قرار أثار غضب الناشطين الحقوقيين.

ودافع مسؤولون عن قرار حظر إطعام المهاجرين في وسط المدينة، وضمن حدود معينة، باعتبار انه ضروري للحفاظ على النظام العام، وأيضا لضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافوا أن النشطاء أحرار في تقديم المساعدة للمهاجرين خارج المنطقة المحددة.

ويتواجد حول ميناء كاليه نحو 1200 مهاجر من دول عدة بينها إيران والعراق وأفغانستان والسودان واريتريا، ومعظمهم ينتظرون فرصة عبور المانش للوصول الى بريطانيا.

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