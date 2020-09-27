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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استفتاء فى سويسرا يحدد مصير اتفاق للهجرة مع الاتحاد الأوروبى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:46 ص
استفتاء فى سويسرا
استفتاء فى سويسرا
وكالات
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يصوت الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، في استفتاء يحدد ما إذا كانوا سيلغون اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل الأشخاص في اختبار مهم للمواقف تجاه الأجانب الذين يشكلون ربع السكان.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قاد حزب الشعب السويسري اليميني وهو أكبر حزب في البرلمان حملة لاستعادة التحكم في الهجرة مكررًا بعض الحجج التي استخدمها الساسة المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت هذا الخروج.

لكن استطلاعًا للرأي خلص إلى اعتراض 63 في المئة ممن شملهم الاستطلاع على اقتراح حزب الشعب وتأييد 35 في المئة له، مما يشير إلى أن الناخبين يريدون الاستقرار في وقت يسود فيه غموض اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويرسم حزب الشعب صورة قاتمة للأجانب الشبان الذين يحلون محل السويسريين الأكبر سنًا والاسكان الذي أصبح أكثر كلفة والمدارس ووسائل النقل المزدحمة.

ويقول المعارضون إن هذه الخطة ستحرم قطاع الأعمال من العمال المهرة وتنسف اتفاقات تعزز دخول سويسرا غير العضو في الاتحاد الأوروبي إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

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