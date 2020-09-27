رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: 95 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، عن تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 23611 حالة.

وذكرت الوكالة أن 73 حالة كانت بسبب انتقال العدوى محليًا، علاوة على 22 حالة وافدة من الخارج.

كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 401.

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي، لكنه ارتفع بمقدار 34 إصابة مقارنة باليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

الباز يعلن تبني «آخر النهار» و«الدستور» مبادرة «هنساعدك تتصالح» إعلاميًا

نص خطاب النيابة العامة للسلطات الإسبانية بتسليم الهارب محمد علي

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

الصور

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 26-9-2020

اكتشاف جديد يحارب كورونا

توقف حافلة أكسفورد يونايتد بسبب رذاذ مضاد لكورونا

تطوير لقاح يعمل على منع فيروس كورونا من الوصول إلى البشر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

فتح باب الالتحاق بالدفعة الثالثة لمدرسة الرسوم المتحركة

٤ شعراء يتألقون فى أمسية بيت شعر الأقصر

قريبًا.. «على عتبة العدم» بالعربية لـ إدموند جابيس

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج إقرأ معانا الليلة