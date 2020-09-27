كوريا الجنوبية: 95 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، عن تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 23611 حالة.وذكرت الوكالة أن 73 حالة كانت بسبب انتقال العدوى محليًا، علاوة على 22 حالة وافدة من الخارج.كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 401.وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي، لكنه ارتفع بمقدار 34 إصابة مقارنة باليوم السابق.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.