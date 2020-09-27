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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 14 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:56 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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اعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 26 سبتمبر مقابل 15 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 30 حالة قبل يوم إلى 26 حالة.

ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85351 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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