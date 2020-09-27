ماكرون: من الواضح أن الرئيس البيلاروسى لابد أن يرحل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لصحيفة "جورنال دو ديمانش"الأسبوعية الفرنسية، إنه من الواضح أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "يجب أن يرحل".وقال ماكرون لصحيفة "جورنال دو ديمانش": "إنها أزمة سلطة، قوة استبدادية لا تقبل منطق الديمقراطية وهي متشبثة بالقوة. من الواضح أن لوكاشينكو لابد أن يرحل".وتأتي تعليقات ماكرون بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا الأسبوع الماضي جدد فيه زعمه أن انتخابات التاسع من أغسطس في بيلاروس "لم تكن حرة ولا نزيهة".