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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الصين يزور اليابان فى أكتوبر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
وانج يي
وانج يي
وكالات
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن وزير الخارجية الصيني وانج يي قد يزور اليابان في أكتوبر لإجراء محادثات مع نظيره توشيميتسو موتيجي ورئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا.

وستأتي هذه الزيارة بعد أن عقد سوجا يوم الجمعة محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

واتفق الزعيمان على مواصلة الاتصالات على مستوى عال في محاولة لتشجيع الاستقرار على الصعيدين الأقليمي والدولي.

ويتعين على سوجا الذي أصبح رئيسا لوزراء اليابان هذا الشهر إدارة العلاقات مع أكبر جيران اليابان في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا والخلافات التجارية.

وتواجه طوكيو أيضا نزاعا مع بكين بشأن ملكية جزر في بحر الصين الشرقي وأبدت قلقها من زيادة النشاط العسكري الصيني في المنطقة.

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