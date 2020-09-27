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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يدعو لإنشاء وعاء مجتمعى لمساعدة المتعثرين فى دفع جدية التصالح

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
مصطفى سالم
مصطفى سالم
منى هيبه
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دعا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج والمرشح لعضوية المجلس عن حزب مستقبل وطن بالدائرة الرابعة والتي تضم مراكز طما وطهطا وجهينة خلال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، إلى إنشاء وعاء اجتماعي يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر والفئات التي لا تستطيع دفع جدية التصالح في ملف المصالحات بمخالفات البناء.

وكانت الدعوة لجميع المرشحين بتخصيص جزء من مبلغ الدعاية الانتخابية لهذا الشأن ومناشدة رجال الأعمال والقادرين بالمساهمة بشكل إيجابي فى هذا الملف الذي يهم قطاع كبير من الأسر، مشيرًا إلى ضرورة أن تتبنى هذه الفكرة وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم عملية التبرع مع تخصيص رقم حساب ثابت بالبنوك لهذا الملف ودراسة جميع الحالات المتعثرة في إتمام التصالح وتحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم والسداد نيابة عنهم بمعرفة الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد أنه سيكون أول المتبرعين حال فتح الحساب المخصص لذلك، جاء هذا خلال مداخلته التليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج التاسعة علي التلفزيون المصري.

النائب مصطفى سالم كان قد تقدم سابقًا بمقترح للتبرع بشهر من رواتب النواب بعد أن تبرع هو في البداية ولقي هذا المقترح تفاعلًا كبيرًا من المجلس الى أن أعلن المجلس عن الموافقة على تبرع بشهرين من رواتب النواب للمساهمة في تخفيف العبء على المواطنين جراء تداعيات فيروس كورونا.

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