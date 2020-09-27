هزة أرضية بقوة «6.2 ريختر» تضرب جنوب أفريقيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن هزة أرضية بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب أفريقيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تم تحديد مركز الهزة التي وقعت على عمق 10 كم، عند التقاء دائرة العرض 48.0635 درجة جنوبا وخط الطول 31.6744 درجة شرقا.وأشار "مركز إدارة خطر الكوارث" بجنوب أفريقيا، إلى أن الهزة لم تلحق أضرارا بالبنى التحتية، كما لم يتم إصدار إخطار بحدوث تسونامي.