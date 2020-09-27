ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا فى المكسيك إلى 726431

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 726431 حالة بالإضافة إلى 76243 حالة وفاة.وأعلنت السلطات تسجيل 5573 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 399 حالة وفاة يوم الجمعة ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.