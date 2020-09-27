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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل.. بولسونارو يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:21 ص
جايير بولسونارو
جايير بولسونارو
وكالات
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غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المستشفى، عقب خضوعه لعملية جراحية لإزالة حصوة من المثانة.

وتحظى صحة بولسونارو باهتمام كبير من المواطنين منذ تعرضه للطعن عام 2018، أثناء حملته الانتخابية وخضوعه بعد ذلك لأربع جراحات للتعافي من الحادث.

وأشارت مصادر مقربة، إلى أن صحة الرئيس البرازيلي مستقرة وسيخضع لفترة نقاهة قصيرة، يعود بعدها لممارسة مهامه.

وعلى صعيد آخر قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إضافة إلى 869 حالة وفاة بسبب المرض.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

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