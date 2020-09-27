رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة التونسية يحدد موقفه من الإغلاق الشامل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:21 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
وكالات
طباعة
استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إمكانية تطبيق الحجر الصحي الشامل، مرجحًا الإغلاق الجزئي في حال تفشي كورونا في بعض المناطق.

وقال «المشيشي»، في تصريح إعلامي، إنه في صورة تفشي وباء كورونا، يمكن أن نصل إلى مرحلة الغلق الجزئي لبعض المناطق، على غرار المعتمديات المصنفة ساخنة.

وشدد «المشيشي»، على أنه لا مجال في الوقت الحالي للعودة إلى الحجر الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت منذ انتشار فيروس كورونا على تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والصحية، وهو الأمر الذي تعمل به مختلف بلدان العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

«متصورة في ستوديو».. مفاجأة من العيار الثقيل عن مظاهرات نزلة السمان

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

الصور

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تطوير لقاح يعمل على منع فيروس كورونا من الوصول إلى البشر

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

٤ شعراء يتألقون فى أمسية بيت شعر الأقصر

فتح باب الإلتحاق بالدفعة الثالثة لمدرسة الرسوم المتحركة

قريبًا.. «على عتبة العدم» بالعربية لـ إدموند جابيس

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج إقرأ معانا الليلة