5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى 7462

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7462 إصابة.وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية، أن حالات الشفاء الإجمالي تصل إلى 7070 شخصًا، ووصلت الوفيات إلى 161 وفاة، في حين يتابع 231 علاجهم في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.