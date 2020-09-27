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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فتح باب الإلتحاق بالدفعة الثالثة لمدرسة الرسوم المتحركة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
جزويت القاهرة
جزويت القاهرة
نضال ممدوح
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أعلنت جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة٬ عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسة في الدفعة الثالثة لمدرسة الرسوم المتحركة 2020 – 2022، علي أن يكون آخر موعد لاستقبال استمارات التقديم 24 أكتوبر 2020 في مقر الجمعية.

ومدرسة الرسوم المتحركة هي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين السينمائيين والتشكيليين، بدأوا بتأسيس المدرسة عام 2013 تحت رعاية جمعية النهضة العلمية والثقافية والأب وليم سيدهم مؤسس الجمعية ورئيس مجلس إدارتها.

تم تخريج دفعتين من المدرسة في عامي 2016 و2020، بالتعاون مع كيانات كثيرة داخل وخارج مصر، إضافة إلى إقامة ورش عمل للأطفال والكبار وذوي القدرات الخاصة في أكثر من 4 محافظات مصرية وخارج مصر فى ألمانيا والدنمارك وفرنسا.

تضم المدرسة الرئيسية وفروعها التي عبارة عن مدارس صغيرة للأطفال والمراهقين وذوي القدرات، ووحدة بناء المناهج وورش الأساتذة الزائرين، وعلى الجانب الآخر الورش المتحركة وميني كايرو والورش التدريبية المستقلة.

تقوم الدراسة على تعليم أساسيات الرسوم المتحركة بكافة فروع هذا الفن من: تصميم شخصيات، خلفيات، تصوير وإضاءة٬ إخراج، مونتاج، سيناريو، موسيقى الأفلام، صوت، تصميم أزياء، نقد وتفكير إبداعى، ديكور، التحريك بجميع انواعه 2D – cut out – stop motion"
تهتم المدرسة بالأفكار والأساليب التجريبيةّ الجديدة من خلال المشاريع والتدريبات، معتمدة على فكرة الإتاحة واستخدام الأدوات التي تساعد الطلاب فى تنفيذ ذلك.

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فتح باب الإلتحاق بالدفعة الثالثة لمدرسة الرسوم المتحركة

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