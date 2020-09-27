رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا فى يوم للمرة الأولى منذ يونيو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:49 ص
كورونا في نيويورك
كورونا في نيويورك
وكالات
طباعة
شهدت ولاية نيويورك، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، وفق ما أعلن مسؤولين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" لم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.

وقال كومو "من بين الفحوص ال99،953 التي أجريت يوم الجمعة الماضية، فإن 1،005 جاءت إيجابية".

وأضاف "من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19 بينما نحن نقترب من فصل الخريف والانفلونزا".

وتابع "سنواصل مراقبة البيانات عن كثب ونبقي سكان نيويورك على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تستند الى معلومات من أجل أنفسهم وعائلاتهم".

بالإجمال فقد شهد الوضع الصحي في ولاية نيويورك تحسنًا منذ بلوغ أزمة الفيروس ذروتها في الربيع الماضي.

وسيسمح للمطاعم في ولاية نيويورك، التي كانت تستقبل الزبائن في الأماكن المفتوحة فقط، أن تشغّل اعتبارا من الأربعاء 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للأماكن المغلقة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الجمعة الى 7 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، كما تسبب المرض في وفاة نحو 205 آلاف شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

بعد كشف كذبهم.. سامى كمال الدين يعتذر عن «مظاهرة نزلة السمان المفبركة»

الصور

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تطوير لقاح يعمل على منع فيروس كورونا من الوصول إلى البشر

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

٤ شعراء يتألقون فى أمسية بيت شعر الأقصر

فتح باب الإلتحاق بالدفعة الثالثة لمدرسة الرسوم المتحركة

قريبًا.. «على عتبة العدم» بالعربية لـ إدموند جابيس

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج إقرأ معانا الليلة