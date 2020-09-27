نيويورك تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا فى يوم للمرة الأولى منذ يونيو

شهدت ولاية نيويورك، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، وفق ما أعلن مسؤولين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" لم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.وقال كومو "من بين الفحوص ال99،953 التي أجريت يوم الجمعة الماضية، فإن 1،005 جاءت إيجابية".وأضاف "من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19 بينما نحن نقترب من فصل الخريف والانفلونزا".وتابع "سنواصل مراقبة البيانات عن كثب ونبقي سكان نيويورك على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تستند الى معلومات من أجل أنفسهم وعائلاتهم".بالإجمال فقد شهد الوضع الصحي في ولاية نيويورك تحسنًا منذ بلوغ أزمة الفيروس ذروتها في الربيع الماضي.وسيسمح للمطاعم في ولاية نيويورك، التي كانت تستقبل الزبائن في الأماكن المفتوحة فقط، أن تشغّل اعتبارا من الأربعاء 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للأماكن المغلقة.ووصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الجمعة الى 7 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، كما تسبب المرض في وفاة نحو 205 آلاف شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.