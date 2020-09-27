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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطوير لقاح يعمل على منع فيروس كورونا من الوصول إلى البشر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:35 ص
تطوير لقاح
تطوير لقاح
وكالات
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يعمل الباحثون في جامعة كاليفورنيا بقسم الأحياء الدقيقة على تطوير لقاحات وعلاجات لمنع فيروس "SARS-CoV-2"، وهو الفيروس المسؤول عن مرض "كوفيد-19" المميت إلى البشر.

وحسبما أفاد موقع " ساينس ديلي" تركز العديد من الجهود على بروتين spike، الذي يربط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) بالخلايا البشرية للسماح بدخول الفيروس.

والآن، كشف الباحثون في "ACS Central Science" عن دور نشط للجليكان، وهي جزيئات السكر التي تغلف البروتينات، في العملية التي من خلالها يرتبط بروتين spike، أو بروتين S، بمستقبلاته البشرية، ما يشير إلى أهداف جديدة للقاحات والعلاجات.

وقبل أن يتفاعل بروتين spike في فيروس "SARS-CoV-2 مع ACE2" على خلية بشرية، فإنه يغير شكله لفضح نطاق ارتباط بالمستقبلات (RBD)، وهو جزيء البروتين الذي يتفاعل مع ACE2.

ومثل العديد من البروتينات الفيروسية، يحتوي بروتين "SARS-CoV-2" على طبقة سميكة من الجليكانات على سطحه.

وتساعد هذه الجليكانات، الملتصقة في مواقع محددة، في حماية البروتينات الفيروسية من جهاز المناعة المضيف.

وتساءل رومي أمارو وزملاؤه في جامعة ماينوث (إيرلندا) وجامعة تكساس في أوستن، عما إذا كانت بعض الجليكانات في بروتين spike قد تكون أيضا لاعبا نشطا في العملية التي تؤدي إلى الإصابة.

ولمعرفة ذلك، استخدم الباحثون البيانات الهيكلية والجليكومية لبناء محاكاة ديناميكية جزيئية لبروتين spike في فيروس "SARS-CoV-2" المدمج في الغشاء الفيروسي.

وكشفت النماذج الحاسوبية، التي قدمت لقطة مفصلة لكل ذرة في البروتين السكري المرتفع، أن N-glycans (عملية كيميائية حيوية تحدث في الشبكة البلازمية الداخلية) المرتبطة ببروتين spike في مواقع معينة (N165 وN234)، ساعدت في استقرار تغيير الشكل الذي يفضح نطاق ارتباط بالمستقبلات ( نطاق الارتباط وظيفته الارتباط بذرة أو جزيء محدد مثل الكالسيوم أو أحد المستقبلات)، ما قد يساعد في تعزيز العدوى.

وحددت عمليات المحاكاة أيضا مناطق من بروتين spike لم تكن مغطاة بالجليكان، وبالتالي يمكن أن تكون عرضة للأجسام المضادة، خاصة بعد تغيير الشكل.

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