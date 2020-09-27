«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج إقرأ معانا الليلة

في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "إقرأ معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة٬ يبث في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ عبر القناة الرسمية للمجلس باليوتيوب وصفحته بالفيس بوك٬ لقاء مع المؤرخ الكاتب محمد الشافعي٬ حيث يقدم قراءة في كتابه "عبد الناصر.. حقائق وأباطيل".كتاب "عبد الناصر..حقائق وأباطيل" صدر عن دار لوتس للنشر٬ ليواكب إحياء الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم الخالد جمال عبدالناصر ويقدم قراءة منصفة للوثائق حول مشروعه الوطني العملاق.يشار إلي أن "محمد الشافعي" كاتب ومؤرخ صدرت له أعمال: حكاية المجموعة 39 - مدد يا رفاعي مدد ــ مخابرات دولة الرسول ــ السويس مدينة الأبطال ــ حكايات فرعونية صقور وحمائم ــ صائدو الدبابات: حساسية المايسترو ودقة الجراح ــ هيكل..حوار الفكر والثقافة ــ فنون ومهارات التفاوض وأساليب الإدارة الحديثة ــ قناة السويس: ملحمة شعب.. تاريخ أمة ــ شموس في سماء الوطن ــ نفرتيتى أسطورة الجمال وغيرها.