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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 13.751 مواطن بمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالوادى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:19 ص
فحص مواطن
فحص مواطن
محمد مهدي
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صرح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، بأنه تم فحص 13.751 مواطن على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الأول من إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان والتي تستمر لمدة ٣ أشهر.

وأكد محروس أنه تم نشر ٢٦ فرقة ثابتة ومتحركة بكافة مدن وقرى المحافظة للوصول إلى الفئات المستهدفة بالفحص والبالغ عددهم ٧١.٣٠٠ مواطن فوق سن الأربعين على مستوى المحافظة، مناشدًا المواطنين سرعة التوجه لأقرب مستشفى أو فرقة للإطمئنان والكشف وصرف العلاج بالمجان.

وأشار إلى أن جميع الفرق الطبية العاملة بالمبادرة تلتزم بشكل دقيق باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية لمكافحة العدوى وبما يضمن سلامة المترديين.

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