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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو تزامنا مع فرض قيود عزل جديدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
إسرائيليون يتظاهرون
إسرائيليون يتظاهرون
وكالات
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تظاهر محتجون عند مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، مطالبين باستقالته على خلفية تعامله مع أزمة كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" سارت صفوف طويلة من السيارات على طول الطريق السريعة الرئيسية المودية إلى القدس في قافلة احتجاجية، ووقفت مجموعات على الجسور وفي مفترقات الطرق داخل مدن أخرى.

وتأتي الاحتجاجات بعد يوم من تشديد الحكومة إجراءات العزل العام لمواجهة "كوفيد-19"، وفشل البرلمان في تمرير تشريع يمنع الاحتجاج خارج نطاق كيلومتر واحد عن منازلهم.

ولم تصدر إحصائية رسمية لعدد المتظاهرين، لكن قناة "إن 12" الإخبارية الإسرائيلية قالت إن الآلاف شاركوا فيها.

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