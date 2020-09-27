سوريا تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لخنق السوريين مثل جورج فلويد

اتهم وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة خنق السوريين بالعقوبات "في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة".وكان المعلم يشير بذلك إلى فلويد الأمريكي الأسود الذي توفي في شهر مايو الماضي، بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.وقال المعلم في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو "الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة".ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق.