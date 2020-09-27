«كتاب اليوم» يصدر طبعة جديدة لرواية «رئيس التحرير»

طرحت سلسلة "كتاب اليوم"، طبعة مصرية من رواية "رئيس التحرير.. أهواء السيرة الذاتية" للشاعر الكاتب أحمد فضل شبلول، مع دراسة للناقد الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق.كانت الرواية قد صدرت لأول مرة في 2017 عن "الآن" ناشرون وموزعون بعمان٬ وصدرت منها طبعة مصرية عن دار حسناء للنشر بالإسكندرية."رئيس التحرير" وثيقة أدبية فنية سياسية ورمزية للكثير من الأحداث التي مرت على المنطقة العربية من خلال استخدام تقنيات الصحافة والإعلام داخل فصولها المتفاوتة من حيث الحجم، حيث نجد التقرير والمقال والحوار الصحفي والاستطلاع والتحقيق وغير ذلك من أشكال الصحافة، إلى جانب التقنيات الروائية من سرد ووصف ومونولوج داخلي وعودة إلى الوراء فلاش باك، بالإضافة إلى وجود قصائد شعرية، فلم ينس السارد أنه شاعر في المقام الأول دخل عالم الصحافة من أوسع أبوابه.يشار إلى أن الشاعر أحمد فضل شبلول من مواليد الإسكندرية٬ صدر له 13 ديوانًا شعريًا مطبوعًا، ويكتب القصة القصيرة والرواية، وصدرت روايته الأولى بعنوان "رئيس التحرير.. أهواء السيرة الذاتية" بالأردن 2017، ثم طبعة خاصة بمصر 2017، وفي العام 2018 صدرت روايته الثانية "الماء العاشق".يكتب للأطفال، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2007 ـ وجائزة الدولة للتفوق 2019.